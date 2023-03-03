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    «Барселона» победила «Реал» в первом полуфинале Кубка Испании

    «Реал» — «Барселона»: счет 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    В Мадриде состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Он завершился минимальной победой «каталонцев» (1:0).

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    В первом тайме Френки де Йонг вывел на ударную позицию Франка Кессье, который сумел переиграть вратаря, игрок Эдер Милитао попытался мяч выбить, попал в Кессье, от которого снаряд отрекошетил в сетку ворот. Это случилось на 26-й минуте.

    Ответный матч запланирован на 5 апреля. Он пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Реал Мадрид — Барселона 0:1
    Гол: 0:1 Эдер Милитао (автогол) (26') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо, Эдуардо Камавинжа, Тони Кроос (Орельен Чуаэми, 74'), Федерико Вальверде, Лука Модрич (Alvaro Rodriguez, 84'), Винисиус Жуниор, Карим Бензема Барселона: Гави, Ферран Торрес, Рафаэл Диас (Ансумане Фати, 69'), Франк Кессье (Серхи Роберто, 86'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Винисиус Жуниор (24'), Рафаэл Диас (45'), Гави (51'), Начо Фернандес (55'), Франк Кессье (66'), Федерико Вальверде (73'), Xavi Hernandez (90 + 1')

    В нынешнем сезоне счет в очной серии в пользу «каталонцев» 2:1. Ранее «Реал» обыграл «Барсу» в Примере (3:1), а «сине-гранатовые» со счетом 3:1 переиграли «сливочных» в финале Суперкубка Испании.

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