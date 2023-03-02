Нагорных высказал мнение о возможном переходе российского футбола в Азию

Председатель совета директоров московскогопрокомментировал возможный переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Наша задача быть готовыми ко всему. Если будет принято решение о переходе в Азию, думаю, что форматы азиатских турниров тоже могут иметь дальнейшее развитие.

Посмотрите, какое количество ведущих европейских игроков заключают контракты с азиатскими клубами.

У нас сегодня функционирует рабочая группа, созданная Российским футбольным союзом и Союзом европейских футбольных ассоциаций. Я уверен, что нужно дать ей время именно поработать», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, что сборная России была отстранена от участия в официальных международных матчах.