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    Дзюба: Я бы навел шороху, если бы стал президентом РФС

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, хотел бы он стать президентом РФС.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел. Но не думаю, что очень многие захотят. Если бы мне дали задачу, я бы точно сделал все это без денежных историй. Было бы круто.

    Я больше хотел бы тренировать, быть специалистом в команде, с парнями. Я и так и так готов попробовать.

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    • Я бы вводил и искоренял. Это легко, конечно, сейчас говорить, а как столкнешься, то можно и напороться на что-то, после чего руки опустятся. Это тоже вариант», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

    Интервью с Артемом Дзюбой
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