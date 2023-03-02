Дзюба: Я бы навел шороху, если бы стал президентом РФС

Нападающий «Локомотива»ответил на вопрос о том, хотел бы он стать президентом РФС.

«Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел. Но не думаю, что очень многие захотят. Если бы мне дали задачу, я бы точно сделал все это без денежных историй. Было бы круто.

Я больше хотел бы тренировать, быть специалистом в команде, с парнями. Я и так и так готов попробовать.

Я бы вводил и искоренял. Это легко, конечно, сейчас говорить, а как столкнешься, то можно и напороться на что-то, после чего руки опустятся. Это тоже вариант», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.