«Ман Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка английской лигиодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Кевин Де Брёйне с левого фланга исполнил подачу в штрафную «Ливерпуля», а выбежавший из-за спины защитника Эрлинг Холанн протолкнул мяч под штангу.

Мерсисайдцы отыгрались спустя десять минут. Матип сделал тонкий пас к правому краю штрафной, Милнер зряче прострелил к 11-метровой отметке, откуда Фабиу Карвалью с ходу аккуратно низом пробил в угол ворот.

На 47-й минуте «Сити» снова повел. Кто-то из игроков «Ливерпуля» неловко прервал прострел с левого фланга , мяч отскочил к Родри, и тот выполнил роскошный дальний навес в правую часть штрафной. Там никто не помешал Марезу принять мяч, после чего Рияд легко прошел между двумя защитниками и отправил мяч под дальнюю штангу.

Всего минуту спустя счет вновь стал равным. Робертсон выполнил передачу на ход Нуньесу, тот прорвался по левому флангу в штрафную и мягко покатил мяч на Мохамеда Салаха, который спокойно отправил его низом мимо побежавшего навстречу Ортеги.

А на 58-й минуте Де Брёйне быстро разыграл угловой с Палмером и навесил в дальнюю часть вратарской «Ливерпуля», где все потеряли Натана Аке, который спокойно пробил головой в прыжке под штангу, поймав Келлехера на противоходе.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити — Ливерпуль 3:2 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (10'), 1:1 Фабиу Карвалью (20'), 2:1 Рияд Марез (47'), 2:2 Мохамед Салах (48'), 3:2 Натан Аке (58') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Мануэль Аканджи (Джон Стоунс, 61'), Эмерик Лапорт, Натан Аке, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 88'), Рияд Марез, Эрлинг Холанд (Филип Фоден, 73'), Коул Палмер (Джек Грилиш, 73') Ливерпуль: Фабиу Карвалью (Алекс Окслейд-Чемберлен, 46'), Дарвин Нуньес, Мохамед Салах, Харви Эллиотт (Джордан Хендерсон, 57'), Стефан Байчетич (Фабиньо, 46'), Тьяго, Эндрю Робертсон, Джо Гомес, Жоэль Матип, Джеймс Милнер (Натаниел Филлипс, 38'), Кивин Келлехер Предупреждения: Стефан Байчетич (35'), Родриго Эрнандес (79'), Фабиньо (79'), Наби Кейта (83')

Соперник «Манчестер Сити» по четвертьфиналу определится после жеребьевки.