«Ман Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Кевин Де Брёйне с левого фланга исполнил подачу в штрафную «Ливерпуля», а выбежавший из-за спины защитника Эрлинг Холанн протолкнул мяч под штангу.
Мерсисайдцы отыгрались спустя десять минут. Матип сделал тонкий пас к правому краю штрафной, Милнер зряче прострелил к 11-метровой отметке, откуда Фабиу Карвалью с ходу аккуратно низом пробил в угол ворот.
На 47-й минуте «Сити» снова повел. Кто-то из игроков «Ливерпуля» неловко прервал прострел с левого фланга , мяч отскочил к Родри, и тот выполнил роскошный дальний навес в правую часть штрафной. Там никто не помешал Марезу принять мяч, после чего Рияд легко прошел между двумя защитниками и отправил мяч под дальнюю штангу.
Всего минуту спустя счет вновь стал равным. Робертсон выполнил передачу на ход Нуньесу, тот прорвался по левому флангу в штрафную и мягко покатил мяч на Мохамеда Салаха, который спокойно отправил его низом мимо побежавшего навстречу Ортеги.
А на 58-й минуте Де Брёйне быстро разыграл угловой с Палмером и навесил в дальнюю часть вратарской «Ливерпуля», где все потеряли Натана Аке, который спокойно пробил головой в прыжке под штангу, поймав Келлехера на противоходе.
Соперник «Манчестер Сити» по четвертьфиналу определится после жеребьевки.