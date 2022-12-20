Спортивный директоротреагировал на переход нападающего клуба

По информации СМИ, самарский клуб заплатит за форварда 100 млн рублей отступных.

«Сычевым не занимаюсь. Не могу подтвердить факт обращения к нам самарского клуба. У меня другие трансферы, о которых вы узнаете после подписания футболиста.

Если бы Владимир перешел в "Спартак" — вот это повышение. Если он собирается переходить в самарский клуб, не знаю, повышение ли это.

Клубы, находящиеся в турнирной таблице с шестого места и выше — это повышение. Все остальное — понижение.

Продажа? Если было бы желание продавать футболиста, мы бы не продлевали с ним контракт», — сказал Андреев Sport24.