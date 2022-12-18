Чорлука: Хорватия подтвердила свою силу в мировом футболе

Ведран Чорлука Фото: globallookpress.com
«Мы подтвердили, что мы — настоящая сила в мировом футболе. Браво, Хорватия!» — написал у себя в соцсетях Чорлука.
Таким образом, Хорватия заняла третье место на мундиале. Напомним, что прошлый ЧМ команда Златко Далича закончила второй.
Сборная Марокко первый раз в истории дошла до полуфинала и приняла участие в призовом матче чемпионата мира.
Первое и второе места на ЧМ в Катаре разыграют сборные Франции и Аргентины. Игра состоится 18 декабря в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.