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    Чорлука: Хорватия подтвердила свою силу в мировом футболе

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    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, прокомментировал победу национальной команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.

    Ведран Чорлука
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    Ведран Чорлука

    «Мы подтвердили, что мы — настоящая сила в мировом футболе. Браво, Хорватия!» — написал у себя в соцсетях Чорлука.

    Таким образом, Хорватия заняла третье место на мундиале. Напомним, что прошлый ЧМ команда Златко Далича закончила второй.

    Сборная Марокко первый раз в истории дошла до полуфинала и приняла участие в призовом матче чемпионата мира.

    Первое и второе места на ЧМ в Катаре разыграют сборные Франции и Аргентины. Игра состоится 18 декабря в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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