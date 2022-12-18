Чорлука: Хорватия подтвердила свою силу в мировом футболе

Бывший защитник «Локомотива», который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, прокомментировал победу национальной команды над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.

«Мы подтвердили, что мы — настоящая сила в мировом футболе. Браво, Хорватия!» — написал у себя в соцсетях Чорлука.

Таким образом, Хорватия заняла третье место на мундиале. Напомним, что прошлый ЧМ команда Златко Далича закончила второй.

Сборная Марокко первый раз в истории дошла до полуфинала и приняла участие в призовом матче чемпионата мира.

Первое и второе места на ЧМ в Катаре разыграют сборные Франции и Аргентины. Игра состоится 18 декабря в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.