Реграги надеется, что Роналду не сыграет против сборной Марокко в 1/4 финала ЧМ

Главный тренер сборной Марокковысказал мнение по поводу предстоящей игры 1/4 финала ЧМ с Португалией.

«Я горжусь тем, чего мы достигли. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Нас поддерживает целый континент.

Мы чувствуем эту положительную энергию и очень этому рады. Нам будет противостоять одна из лучших команд мира, в составе которой выступают очень техничные футболисты.

Не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет.

Он один из лучших футболистов в истории, поэтому я буду доволен, если он пропустит встречу», — приводит слова специалиста A Bola.

Сборная Марокко встретится с Португалией 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.