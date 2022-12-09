Каземиро: Победа была в наших руках, но ускользнула

Полузащитник сборной Бразилиипрокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2022.

Бразильцы в матче 1/4 финала с Хорватией вели 1:0 в овертайме, но хорваты сравняли счет и перевели матч в серию пенальти, где победили со счетом 4:2.

«Все поражения болезненны, особенно когда у тебя есть цель, мечта, четыре года работы ради этого момента.

Трудно подобрать слова. Жизнь продолжается. Нам грустно, мы уверены, что каждый в команде отдал все силы.

Мы расстроены из-за того, как все произошло. Победа была в наших руках, но ускользнула.

Мне 30 лет, у меня есть дети, я живу в лучший момент своей карьеры, очень счастлив в клубе, в котором нахожусь.

Упущенная возможность, но нам нужно принять это. Сейчас придет тренер. Трудное время для разговора. Нам не нужно думать об этом сейчас.

Сейчас нужно спокойствие, а жизнь должна следовать своим чередом», — сказал Каземиро в интервью TV Globo.