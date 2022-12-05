Влашич: Сборная Хорватии доминировала на протяжении всего матча

Полузащитник сборной Хорватиипрокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала ЧМ с Японией (3:1).

«У японцев отличная сборная! Они доказали это все ещё на групповом этапе, обыграв Германию и Испанию.

Сегодня они сыграли очень дисциплинированно и уверенно в обороне, пытались ловить нас на контратаках. Но мы доминировали по ходу всего матча и должны были побеждать ещё в основное время.

К счастью, мы довели дело до победы в серии пенальти», — передаёт слова Влашича Чемпионат.

Следующий матч сборная Хорватии проведет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.