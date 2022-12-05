Влашич: Сборная Хорватии доминировала на протяжении всего матча

Никола Влашич Фото: globallookpress.com
«У японцев отличная сборная! Они доказали это все ещё на групповом этапе, обыграв Германию и Испанию.
Сегодня они сыграли очень дисциплинированно и уверенно в обороне, пытались ловить нас на контратаках. Но мы доминировали по ходу всего матча и должны были побеждать ещё в основное время.
К счастью, мы довели дело до победы в серии пенальти», — передаёт слова Влашича Чемпионат.
Следующий матч сборная Хорватии проведет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.