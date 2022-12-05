Фоден о Беллингеме: Один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел

Полузащитник национальной команды Англииподелился мнением о своем партнере по сборной — хавбеке

«Игра Беллингема? Я не хочу слишком превозносить его, потому что он еще молод, но он один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел. В его игре нет слабых сторон. Я думаю, что он будет лучшим полузащитником в мире», — цитирует Фодена BBC Sport.

На ЧМ-2022 в Катаре 19-летний Беллингем принял участие во всех четырех матчах за сборную Англии, забил один гол и сделал две результативные передачи.

10 декабря в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с Францией.