Далич заявил, что Хорватия не будет играть с Бельгией на ничью

Главный тренер сборной Хорватиивысказался в преддверии матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Бельгией.

«Несколько лет подряд бельгийцы были второй лучшей командой мира и были номером один. У нас сложный соперник, и нас не обманет его слабая игра в последних двух играх.

Мы не будем просто пытаться получить одно очко, которое приведет нас к следующему этапу, поскольку такие расчеты могут привести к проблемам. Мы будем играть так же, как играли против Канады — качественно, в высоком темпе. Это будет сложная игра», — цитирует Далича пресс-служба ФИФА.

Матч Хорватия — Бельгия состоится 1 декабря. Начало — в 18:00 мск. Прогноз на эту игру — здесь.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Хорваты с четырьмя очками лидируют в группе F. На счету Бельгии три очка и третья позиция.