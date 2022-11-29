В 18:00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур сборная Катара проведет свой последний матч на домашнем чемпионате мира. Соперником азиатской команды станет сборная Нидерландов, которая еще не гарантировала себе место в плей-офф. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Нидерланды

Подопечные Луи ван Гала после двух стартовых туров делят первое место со сборной Эквадора. У обеих команд по четыре очка и абсолютно идентичная разница забитых и пропущенных мячей. Теоретически сборная Нидерландов может пролететь мимо плей-офф. Правда для этого должны сойтись сразу несколько факторов, одно из них — крупное поражение от Катара. Но даже в этом случае распределение мест в таблице будет зависеть от параллельного матча, в котором сойдутся Эквадор и Сенегал. Напомним, что в первом туре Нидерланды переиграли сборную Сенегала 2-0, а во втором матче разошлись миром с эквадорской командой (1-1).

Беспроигрышная серия «оранжевых» насчитывает 17 матчей. За этот период подопечные Луи ван Гала одержали 12 побед и 5 раз сыграли вничью. Последнее поражение команды случилось на Евро-2020, когда голландцы уступили сборной Чехии на стадии 1/8 финала (0-2).

Катар

Катар завершает свое выступление на чемпионате мира, потеряв все шансы на продолжение борьбы в плей-офф. Азиатская команда стала первой хозяйкой мундиаля, которая проиграла две стартовые встречи на групповом этапе. В матче открытия чемпионата мира подопечные Феликса Санчеса Баса уступили сборной Эквадора (0-2), а в следующей игре не смогли справиться с сенегальцами (1-3). Для катарцев предстоящий матч не имеет турнирного значения, но дебютанты чемпионата мира по-прежнему могут повлиять на расклад мест в группе A. И, конечно же, возможная победа над Нидерландами станет настоящим праздником для местных болельщиков азиатской команды.

В десяти последних матчах сборная Катара одержала 5 побед, один раз сыграла вничью четырежды уступила своим соперникам.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Катар с коэффициентом 2.65.