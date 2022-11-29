Кулибали рассказал, кому посвятил гол в ворота Эквадора

Защитник сборной Сенегаларассказал, кому посвятил свой победный гол в матче с(2:1) в рамках 3-го тура ЧМ-2022.

«Это для семьи Папы Бубы Диопа. Мы хотели сделать гордиться им и воздать ему должное. Он заставил меня мечтать, когда я был мальчиком», — приводит слова игрока ESPN.

Папа Буба Диоп — центральный полузащитник сборной Сенегала, который забил гол, принесший сенегальцам сенсационную победу над Францией (1:0) на ЧМ-2002.

Французы заняли последнее место в группе и вылетели с турнира. Сборная Сенегала достигла четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла сборной Турции.

Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет в 2020 году после продолжительной болезни.