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    Кулибали рассказал, кому посвятил гол в ворота Эквадора

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    Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали рассказал, кому посвятил свой победный гол в матче с Эквадором (2:1) в рамках 3-го тура ЧМ-2022.

    Калиду Кулибали
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    Калиду Кулибали

    «Это для семьи Папы Бубы Диопа. Мы хотели сделать гордиться им и воздать ему должное. Он заставил меня мечтать, когда я был мальчиком», — приводит слова игрока ESPN.

    Папа Буба Диоп — центральный полузащитник сборной Сенегала, который забил гол, принесший сенегальцам сенсационную победу над Францией (1:0) на ЧМ-2002.

    Французы заняли последнее место в группе и вылетели с турнира. Сборная Сенегала достигла четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла сборной Турции.

    Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет в 2020 году после продолжительной болезни.

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