Япония — Коста-Рика: составы, прогноз, онлайн

Сборные Японии и Коста-Рики назвали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Япония: Гонда, Йосида, Итакура, Нагатомо, Яманэ, Камада, Доан, Морита, Сома, Эндо, Уэда.

Запасные: Кавасима, Шмидт, Асано, Д. Ито, Х. Ито, Кубо, Матино, Маэда, Минамино, Митома, Сакаи, Сибасаки, Танака, Танигути, Томиясу.

Коста-Рика: Навас, Уостон, Дуарте, Кальво, Овьедо, Фульер, Техеда, Борхес, Торрес, Контрерас, Кэмпбелл.

Запасные: Альварадо, Секейра, Агилера, Беннетт, Варгас, Венегас, Лопес, Мартинес, Матаррита, Руис, Салас, Самора, Уилсон, Чакон, Эрнандес.

Матч Япония — Коста-Рика состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 13:00 по мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь, следить за ходом встречи — тут.

Япония идет на втором месте в группе E с 3 очками, Коста-Рика занимает последнюю, четвертую строчку, команда еще не набрала ни одного очка на турнире в Катаре.