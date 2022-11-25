Игрок «Зенита» вошел в символическую сборную стартового тура ЧМ-2022

Деян Ловрен Фото: globallookpress.com
Самую высокую оценку получил игрок сборной Англии Букайо Сака — 9,2. В символическую команду тура вошел защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен.
Сборная тура:
Голкипер: Тибо Куртуа (Бельгия).
Защитники: Анхело Пресиадо (Эквадор), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Деян Ловрен (Хорватия), Жорди Альба (Испания).
Полузащитники: Букайо Сака (Англия), Адриан Рабьо (Франция), Джуд Беллингем (Англия) Даниэль Ольмо (Испания).
Нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Эннер Валенсия (Эквадор).
Второй тур группового этапа ЧМ-2022 стартует 25 ноября матчем Уэльс — Иран.