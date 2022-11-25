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    Тренер Эквадора: Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Эквадора Сборная Нидерландов ЧМ-2022
    Тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро высказал мнение о матче с Нидерландами (1:1) во 2-м туре ЧМ-2022.

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    «Горжусь этими ребятами, горжусь игрой, которую они провели. Я сказал им в конце первого тайма: "Мы проиграли, потому что мы молоды, потому что нам не хватает опыта".

    Мы были шокированы результатом Сенегала и испытывали понятное уважение к Нидерландам.

    Но я сказал, что есть 90 минут, чтобы показать, что парни справились с задачей. Они заслужили сравнять счет в 1-м тайме и с таким же настроем встретили второй.

    Я сказал, что меня не волнует результат. Но хотелось вернуться в раздевалку и узнать себя. Так все и произошло, я доволен.

    Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала. Команды, которая диктовала стандарты.

    И мы по ходу матча не чувствовали, что мы ниже их», — сказал тренер La Tercera.

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