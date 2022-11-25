Тренер Эквадора: Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала

Тренер сборнойвысказал мнение о матче с(1:1) во 2-м туре ЧМ-2022.

«Горжусь этими ребятами, горжусь игрой, которую они провели. Я сказал им в конце первого тайма: "Мы проиграли, потому что мы молоды, потому что нам не хватает опыта".

Мы были шокированы результатом Сенегала и испытывали понятное уважение к Нидерландам.

Но я сказал, что есть 90 минут, чтобы показать, что парни справились с задачей. Они заслужили сравнять счет в 1-м тайме и с таким же настроем встретили второй.

Я сказал, что меня не волнует результат. Но хотелось вернуться в раздевалку и узнать себя. Так все и произошло, я доволен.

Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала. Команды, которая диктовала стандарты.

И мы по ходу матча не чувствовали, что мы ниже их», — сказал тренер La Tercera.