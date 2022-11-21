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    Гакпо должен был забить еще на первой минуте, заявил Ван Гал

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    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал результат матча 1-го тура ЧМ-2022 с Сенегалом (2:0).

    Коди Гакпо и Луи ван Гал
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    Коди Гакпо и Луи ван Гал

    «У меня не было ощущения, что мы проиграем. Учитывая выход Депая, я ожидал, что мы победим, если честно.

    Он по-прежнему входит в число игроков, способных самостоятельно что-то создать. Мы дали ему сыграть полчаса — как и планировалось.

    Посмотрим, в каком состоянии Мемфис подойдет к игре с Эквадором. Он, конечно, первым вам скажет, что готов играть, но нам нужно беречь его здоровье.

    Но в нападении у нас может сыграть и Гакпо. Он способен вносить решающий вклад, он ловкий и умелый. Он должен был забить еще на первой минуте», — сказал ван Гал NOS.

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