Гакпо должен был забить еще на первой минуте, заявил Ван Гал

Коди Гакпо и Луи ван Гал Фото: globallookpress.com
«У меня не было ощущения, что мы проиграем. Учитывая выход Депая, я ожидал, что мы победим, если честно.
Он по-прежнему входит в число игроков, способных самостоятельно что-то создать. Мы дали ему сыграть полчаса — как и планировалось.
Посмотрим, в каком состоянии Мемфис подойдет к игре с Эквадором. Он, конечно, первым вам скажет, что готов играть, но нам нужно беречь его здоровье.
Но в нападении у нас может сыграть и Гакпо. Он способен вносить решающий вклад, он ловкий и умелый. Он должен был забить еще на первой минуте», — сказал ван Гал NOS.