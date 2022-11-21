Гакпо должен был забить еще на первой минуте, заявил Ван Гал

Главный тренер сборной Нидерландовпрокомментировал результат матча 1-го тура ЧМ-2022 с(2:0).

«У меня не было ощущения, что мы проиграем. Учитывая выход Депая, я ожидал, что мы победим, если честно.

Он по-прежнему входит в число игроков, способных самостоятельно что-то создать. Мы дали ему сыграть полчаса — как и планировалось.

Посмотрим, в каком состоянии Мемфис подойдет к игре с Эквадором. Он, конечно, первым вам скажет, что готов играть, но нам нужно беречь его здоровье.

Но в нападении у нас может сыграть и Гакпо. Он способен вносить решающий вклад, он ловкий и умелый. Он должен был забить еще на первой минуте», — сказал ван Гал NOS.