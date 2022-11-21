Беллингем: Разочарован двумя пропущенными голами, если честно

Полузащитник сборной Англии, забивший первый гол в матче с(6:2), поделился впечатлениями от стартового матча ЧМ-2022.

19-летний игрок «Боруссии» забил дебютный гол за сборную Англии и стал первым игроком, рожденным после 2000 года, забивавшим на чемпионатах мира.

«Я уже говорил, что приберег этот гол на важный случай. Это действительно была хорошая игра для нас. Шесть голов в матче чемпионата мира действительно впечатляют, независимо от того, против кого вы играете.

Иранцы начали матч очень уверенно, было непросто одолеть их защиту и исход матча поначалу был совсем неясен.

Голы вскрыли игру, но начало было трудным, и нам пришлось постараться, даже когда дела шли не так, как нам хотелось. Важно, что мы научились создавать моменты против таких команд». Разочарован двумя пропущенными голами, если честно.

Честно говоря, я думал, что промазал! Мне потребовалась целая вечность, чтобы попасть в ворота. Я сказал, что хочу забить больше голов за Дортмунд и Англию в этом году. Блестящий пас от Шоу, и я просто был там, чтобы замкнуть его. Это действительно момент, которым я горжусь.

Победы снимают напряжение, когда вы выигрываете игры, вы чувствуете себя непринужденно немного дольше. Мы знаем, что в следующих двух играх будет все по другому, но мы все равно будем играть на том же уровне, пытаясь добиться еще двух побед, потому что именно такими мы хотим быть, такими мы хотим сохранить наш менталитет до конца турнира«, — приводит слова игрока BBC.