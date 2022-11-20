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    В «Спартаке» прогнозируют трехкратное падение посещаемости из-за введения FanID

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    Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков считает, что после введения FanID на «Открытие Банк Арене» посещаемость домашних матчей команды упадет втрое.

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    «По поводу готовности [стадиона к внедрению FanID]- мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность.

    Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без FanID у нас сейчас в среднем ходит порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть», — сказал Мележиков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

    Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23 на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

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