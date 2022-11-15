Юран о готовности возглавить «Рубин»: Рассмотрю серьезное предложение из Первой лиги

Бывший главный тренер «Химок»высказался по поводу готовности возглавить

Ранее «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого, который решил покинуть команду по собственному желанию.

«Готов рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом. Опыта в ФНЛ у меня достаточно, я ее уже прошел всю вдоль и поперек», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.