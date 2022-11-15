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    Юран о готовности возглавить «Рубин»: Рассмотрю серьезное предложение из Первой лиги

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу готовности возглавить «Рубина».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого, который решил покинуть команду по собственному желанию.

    «Готов рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом. Опыта в ФНЛ у меня достаточно, я ее уже прошел всю вдоль и поперек», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

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    • «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.

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