Юран о готовности возглавить «Рубин»: Рассмотрю серьезное предложение из Первой лиги

Сергей Юран Фото: globallookpress.com
Ранее «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого, который решил покинуть команду по собственному желанию.
«Готов рассмотреть серьезное предложение из Первой лиги, где будут высокие намерения и задачи, а также это подкрепляется бюджетом. Опыта в ФНЛ у меня достаточно, я ее уже прошел всю вдоль и поперек», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.