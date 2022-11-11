Аршавин: Я против иностранцев с российскими паспортами в сборной

Заместитель генерального директора «Зенита»считает, что полузащитники питерской командыне должны играть за сборную России.

Ранее стало известно, что Клаудиньо и Малком могут получить российское гражданство.

«Как к таковой их натурализации я отношусь спокойно. Что касается игры за сборную, то я уже много раз говорил, что я против того, чтобы иностранные футболисты с русскими паспортами играли за сборную России.

То, что в "Зените" в основном составе играет максимальное количество легионеров, — это нормально. Такое случается и в Англии, и в Испании. Это бывает не только в России.

Никто в современных командах не смотрит на паспорт. Смотрят только на уровень мастерства», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».