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    Аршавин: Я против иностранцев с российскими паспортами в сборной

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    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что полузащитники питерской команды Клаудиньо и Малком не должны играть за сборную России.

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    Ранее стало известно, что Клаудиньо и Малком могут получить российское гражданство.

    «Как к таковой их натурализации я отношусь спокойно. Что касается игры за сборную, то я уже много раз говорил, что я против того, чтобы иностранные футболисты с русскими паспортами играли за сборную России.

    То, что в "Зените" в основном составе играет максимальное количество легионеров, — это нормально. Такое случается и в Англии, и в Испании. Это бывает не только в России.

  • Клаудиньо: За сборную России должны играть российские футболисты
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    • Никто в современных командах не смотрит на паспорт. Смотрят только на уровень мастерства», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

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