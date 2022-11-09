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    Клаудиньо: За сборную России должны играть российские футболисты

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что не поддерживает идею натурализации футболистов для выступлений за сборную России.

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    «Давайте проясним ситуацию. От многих людей я слышу этот вопрос, слышу, что мы с Малкомом можем получить гражданство РФ, и если так будет лучше для клуба, никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Ведь это освободит несколько мест для легионеров и даст клубу возможность пригласить других иностранных футболистов.

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    • Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

    Клаудиньо провел в текущем чемпионате России 13 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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