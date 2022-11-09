Клаудиньо: Летом у меня были предложения из Европы и Бразилии

Полузащитник «Зенита»признался, что минувшим летом у него была возможность продолжить карьеру в европейском клубе.

«Да, были предложения и из европейских чемпионатов, и из Бразилии. Не буду называть клубы, это не очень корректно.

Но я изначально был настроен отработать до конца контракт с "Зенитом", а потому, когда петербургский клуб предложил нам с Малкомом и Венделом продлить наши соглашения, мы быстро приняли это решение, потому что нам здесь хорошо и мы очень хотим помочь "Зениту" получить вторую звезду на эмблему», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Клаудиньо провел в текущем чемпионате России 13 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо может получить российское гражданство.