Клаудиньо назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Полузащитник «Зенита»поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России.

«В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с "Зенитом" все настраиваются как на последнюю.

Было тяжело играть и с ЦСКА, и с "Ростовом", и со "Спартаком".

Наверное, матчи со "Спартаком" по их накалу, по всему, что окружает их, по истории противостояния были самыми равными и непростыми», — сказал бразилец, слова которого приводит «Чемпионат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров, опережая «Спартак» на шесть очков.