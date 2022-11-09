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    Клаудиньо назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с "Зенитом" все настраиваются как на последнюю.

    Было тяжело играть и с ЦСКА, и с "Ростовом", и со "Спартаком".

    Наверное, матчи со "Спартаком" по их накалу, по всему, что окружает их, по истории противостояния были самыми равными и непростыми», — сказал бразилец, слова которого приводит «Чемпионат».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров, опережая «Спартак» на шесть очков.

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