Хиддинк: Время, которое я провел в сборной России и «Анжи», было волшебным

Голландский тренерпризнался, что с теплотой вспоминает период работы со сборной России.

8 ноября нидерландскому специалисту исполнилось 76 лет. Пресс-служба национальной команды России поздравила экс-наставника с днем рождения.

«Большое спасибо за добрые пожелания! Время, которое я провел в сборной России и "Анжи", было волшебным.

Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала.

Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!» — цитирует Хиддинка «Спорт-Экспресс».

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером Евро-2008.