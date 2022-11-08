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    Хиддинк: Время, которое я провел в сборной России и «Анжи», было волшебным

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    Голландский тренер Гус Хиддинк признался, что с теплотой вспоминает период работы со сборной России.

    Гус Хиддинк
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    Гус Хиддинк

    8 ноября нидерландскому специалисту исполнилось 76 лет. Пресс-служба национальной команды России поздравила экс-наставника с днем рождения.

    «Большое спасибо за добрые пожелания! Время, которое я провел в сборной России и "Анжи", было волшебным.

    Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала.

    Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!» — цитирует Хиддинка «Спорт-Экспресс».

    Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером Евро-2008.

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