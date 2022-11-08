Депай покинул расположение «Барселоны» для подготовки к чемпионату мира

Футболистдосрочно покинул расположение команды, чтобы начать полноценную подготовку к чемпионату мира в Катаре, сообщает Mundo Deportivo.

Голландский игрок завершает восстановление после травмы и готов выступить на чемпионате мира. Депай занимается с личным тренером, который будет консультироваться с физиотерапевтами из «Барселоны». Мемфис покинул клуб после матча с «Альмерией» (2:0).

Игрок каталонской команды получил повреждение в середине сентября во время матчей Лиги Наций в составе сборной Нидерландов.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В рамках группового этапа сборная Нидерландов встретиться с Катаром, Эквадором и Сенегалом.