Терзич: «Боруссии» потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру с «Копенгагеном»

Главный тренер дортмундскойвысказал мнение о ничьей с(1:1) в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был справедливый результат. Было много моментов у обоих ворот, но я думаю, что нам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру.

Мы пытались играть с большим количеством касаний, но не имели достаточного контроля над игрой и не были достаточно агрессивны в прессинге.

Мы были лучше во втором тайме, создали три или четыре действительно хороших момента, но мы также пропускали слишком много », — приводит слова тренера DAZN.

Матч не имел турнирного значения — «Боруссия» досрочно финишировала второй в группе G, «Копенгаген» не мог подняться выше четвертого места.