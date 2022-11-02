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    «Шахтер» — «Лейпциг». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Лейпцигом»

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    «Лейпциг»
    Сегодня в Варшаве в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» и «Лейпциг» разыграют между собой вторую путевку в плей-офф. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 20:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Шахтер»

    Донецкая команда после 5-го тура занимает третье место в квартете F, набрав 6 очков. Подопечные Игора Йовичевича сохраняют шансы на выход в плей-офф, но только победа в сегодняшнем матче принесет «Шахтеру» заветную путевку. В первом матче в рамках стартового тура горняки на выезде переиграли «Лейпциг» со счетом 4-1, отправив в отставку Доменико Тедеско. Эта победа так и осталась для донецкой команды единственной за весь групповой турнир. В оставшихся четырех матчах «Шахтер» трижды сыграл вничью (два раза с «Селтиком» по 1-1 и с «Реалом» 1-1) и уступил мадридцам на выезде (1-2).

    В чемпионате Украины коллектив Йовичевича идет на второй позиции, набрав 20 очков после 8-ми матчей. От лидирующего «Днепра-1», который провел на одну встречу больше, горняки отстают на 5 баллов. В предыдущем туре «Шахтер» разошелся миром с «Александрией» (2-2), прервав шестиматчевую победную серию в чемпионате.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» идет вторым, набрав 9 очков после 5-ти туров. Чтобы обеспечить себе путевку в плей-офф немецкой команде сегодня достаточно не проиграть. При определенных раскладах «красные быки» могут забраться и на первое место в группе, если «Лейпциг» обыграет «Шахтер», а «Реал» дома уступит «Селтику». В предыдущем туре подопечные Марко Розе сломили сопротивление действующих обладателей Лиги чемпионов, переиграв мадридцев дома со счетом 3-2. Эта победа стала для немецкой командой третьей подряд на групповом этапе.

    В чемпионате Германии «Лейпциг» занимает шестое место, набрав 19 очков после 12-ти матчей. В предыдущем туре коллектив Марко Розе обыграл дома «Байер» (2-0), продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до 5-ти матчей.

    Личные встречи

    Команды лишь однажды играли между собой в официальных встречах. 6 сентября этого года «Шахтер» разгромил «Лейпциг» на выезде со счетом 4-1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтер» — «Лейпциг» с коэффициентом 2.25.

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