«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 мск. «Шахтер» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

Дончанам в последнем туре необходимо только побеждать. К слову, свою единственную викторию «горняки» добыли как раз в матче с «быками».

В минувшем туре «Шахтер» Донецк добыл один балл. Ничья с «Селтиком» (1:1), как минимум, обеспечила команде Игоря Йовичевича евровесну.

Коэффициенты матча Шахтёр Д — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 5.204.151.62Фрибет$40

Наверняка «горняки» будут активно идти вперед. Ничего другого команде просто не остается, к тому же в отличных кондициях находится Михаил Мудрик.

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«Шахтер» Донецк в своем последнем матче не смог победить. В рамках УПЛ команда Йовичевича сыграла вничью с «Александрией» (2:2).

«РБ Лейпциг»

«Быки» проводят очень симпатичный отрезок. Лейпцигский клуб постепенно набирает обороты.

При этом «РБ Лейпциг» выиграл в двух своих последних матчах. К слову, «быки» не проигрывают уже полтора месяца.

А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда здорово. Дома немцы переиграли «Реал» (3:2).

После того «быки» еще и добыли победу в своем чемпионате. Дома легко и непринужденно был обыгран «Байер» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Шахтера» Донецк — за 4.20.

«Шахтер» Донецк еще имеет шансы на выход в плей-офф.

«Быки» мотивированы отомстить за унижение в первом матче .

Немцы не намерены откладывать свой выход в плей-офф в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.