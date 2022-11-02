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    «Быки» быстро расправятся с «Шахтером»

    «Шахтер» Д — «РБ Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2022 года

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    Тимо Вернер
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 мск. «Шахтер» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 02 Ноября 2022 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Шахтер» Донецк

    Дончанам в последнем туре необходимо только побеждать. К слову, свою единственную викторию «горняки» добыли как раз в матче с «быками».

    В минувшем туре «Шахтер» Донецк добыл один балл. Ничья с «Селтиком» (1:1), как минимум, обеспечила команде Игоря Йовичевича евровесну.

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — РБ Лейпциг

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    Наверняка «горняки» будут активно идти вперед. Ничего другого команде просто не остается, к тому же в отличных кондициях находится Михаил Мудрик.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Шахтер» Донецк в своем последнем матче не смог победить. В рамках УПЛ команда Йовичевича сыграла вничью с «Александрией» (2:2).

    «РБ Лейпциг»

    «Быки» проводят очень симпатичный отрезок. Лейпцигский клуб постепенно набирает обороты.

    При этом «РБ Лейпциг» выиграл в двух своих последних матчах. К слову, «быки» не проигрывают уже полтора месяца.

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    • А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда здорово. Дома немцы переиграли «Реал» (3:2).

    После того «быки» еще и добыли победу в своем чемпионате. Дома легко и непринужденно был обыгран «Байер» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Шахтера» Донецк — за 4.20.

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    «Шахтер» Донецк еще имеет шансы на выход в плей-офф.

    «Быки» мотивированы отомстить за унижение в первом матче.

    Немцы не намерены откладывать свой выход в плей-офф в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.

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    «Шахтер» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» быстро расправятся с «Шахтером»
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