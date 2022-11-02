«Шахтер» Донецк
Дончанам в последнем туре необходимо только побеждать. К слову, свою единственную викторию «горняки» добыли как раз в матче с «быками».
В минувшем туре «Шахтер» Донецк добыл один балл. Ничья с «Селтиком» (1:1), как минимум, обеспечила команде Игоря Йовичевича евровесну.
Коэффициенты матча Шахтёр Д — РБ Лейпциг
Наверняка «горняки» будут активно идти вперед. Ничего другого команде просто не остается, к тому же в отличных кондициях находится Михаил Мудрик.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Шахтер» Донецк в своем последнем матче не смог победить. В рамках УПЛ команда Йовичевича сыграла вничью с «Александрией» (2:2).
«РБ Лейпциг»
«Быки» проводят очень симпатичный отрезок. Лейпцигский клуб постепенно набирает обороты.
При этом «РБ Лейпциг» выиграл в двух своих последних матчах. К слову, «быки» не проигрывают уже полтора месяца.
А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов команда здорово. Дома немцы переиграли «Реал» (3:2).
После того «быки» еще и добыли победу в своем чемпионате. Дома легко и непринужденно был обыгран «Байер» (2:0).
Прогноз и ставка
На победу «РБ Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Шахтера» Донецк — за 4.20.
«Шахтер» Донецк еще имеет шансы на выход в плей-офф.
«Быки»
Немцы не намерены откладывать свой выход в плей-офф в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.