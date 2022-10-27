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    • «МЮ» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф Лиги Европы
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    «МЮ» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф Лиги Европы

    «МЮ» — «Шериф»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над молдавским «Шерифом» — 3:0.

    «МЮ»
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    «МЮ»

    На 44-й минуте заработали манкунианцы угловой, Эриксен от флажка выполнил навес во вратарскую, откуда Диогу Далот беспрепятственно головой направил мяч в сетку ворот.

    На 65-й минуте Шоу от левого края штрафной в касание совершил мягкий навес в центр, откуда Рашфорд резким ударом головой поразил ближний угол ворот.

    А на 81-й минуте Бруну Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной, откуда Роналду нанёс удар головой, Коваль отразил мяч, но Криштиану не выключился, успев добить в ближний угол ворот.

    В другом матче группы Е испанский «Реал Сосьедад» на выезде взял верх над кипрской «Омонией» — 2:0.

    Счет в добавленное к первому тайму время открыл полузащитник гостей Роберт Наварро, а на 60-й минуте он ассистировал нападающему Йон Каррикабуру, который удвоил счет.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 5 туров в группе Е «Реал Сосьедад» (15 очков) и «МЮ» (12) гарантировали себе выход в плей-офф турнира, а «Шериф» (3) и «Омония» (0) поборются за путевку в Лигу конференций в следующем туре.

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