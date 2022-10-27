«МЮ» — «Шериф»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европыодержал домашнюю победу над молдавским— 3:0.

На 44-й минуте заработали манкунианцы угловой, Эриксен от флажка выполнил навес во вратарскую, откуда Диогу Далот беспрепятственно головой направил мяч в сетку ворот.

На 65-й минуте Шоу от левого края штрафной в касание совершил мягкий навес в центр, откуда Рашфорд резким ударом головой поразил ближний угол ворот.

А на 81-й минуте Бруну Фернандеш выполнил подачу в центр штрафной, откуда Роналду нанёс удар головой, Коваль отразил мяч, но Криштиану не выключился, успев добить в ближний угол ворот.

В другом матче группы Е испанский «Реал Сосьедад» на выезде взял верх над кипрской «Омонией» — 2:0.

Счет в добавленное к первому тайму время открыл полузащитник гостей Роберт Наварро, а на 60-й минуте он ассистировал нападающему Йон Каррикабуру, который удвоил счет.

Календарь и таблица Лиги Европы

После 5 туров в группе Е «Реал Сосьедад» (15 очков) и «МЮ» (12) гарантировали себе выход в плей-офф турнира, а «Шериф» (3) и «Омония» (0) поборются за путевку в Лигу конференций в следующем туре.