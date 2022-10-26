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    Тренер «Селтика»: Победы и голы в Лиге чемпионов зарабатываются тяжелым трудом

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    Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу подвел итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1).

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    Шотландский клуб с 2 очка занимает последнее место в группе F и выше уже не поднимется.

    «Игра получилась напряженной. По большей части, мы успешно контролировали ход встречи, вели игру там, где этого хотели, минимизировали угрозы соперника и сумели забить.

    На этом этапе все у нас было под контролем. Соперники забили великолепный гол в контратаке, что для нас стало разочарованием.

    Мы разочарованы итоговым результатом, но с учетом приложенных игроками усилий я не мог бы требовать от них большего.

    Победы и голы на таком уровне зарабатываются тяжелым трудом. Сегодня мы свой гол заслужили, и для Гиоргоса [Якумакиса] это здорово.

    Мы знаем о тех позициях, на которых потерпели неудачу в ходе нынешнего турнира. Все это приходит только с опытом, ростом и совершенствованием.

    Наша задача — использовать то, чему мы в этом году научились, и стать сильнее к следующему. Тяжело с ходу прийти и начать задавать тон.

    Моя работа заключается в том, чтобы мы играли тут из года в год», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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