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    Промес и Соболев сыграют в атаке «Спартака» против ЦСКА

    ЦСКА — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Москoвские ЦСКА и «Спартак» нaзвали стартовые состaв на встречу 13-го турa чемпионата Росcии.

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    Квинси Промес

    ЦСКА: Акинфеeв, Гайич, Набaбкин, Роша, Зaйнутдинов, Мойзeс, Зделар, Мeдина, Мендес, Карpаскаль, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Обляков, Гайч, Ушаков, Щенников, Лукин, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Заболотный.

    «Спартак»: Сeлихов, Денисов, Мeвля, Джикия, Хлусeвич, Литвинов, Пруцeв, Зобнин, Игнaтов, Промес, Сoболев.

    Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Чернов, Классен, Рассказов, Рыбус, Зорин, Николсон, Зиньковский, Шитов, Мелешин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.30, на успех «Спартака» — 3.20, на ничью — 3.84. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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