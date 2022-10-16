В центральном матче 13-го тура РПЛ на «Арене ЦСКА» состоится встреча ЦСКА и «Спартака». Она запланирована на 16 октября 20:00 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Перед этим матчем «армейцы» замыкают топ-4 РПЛ, имея 24 очка на счету. На кону стоит подъем сразу на вторую строчку, так как «Спартак» и «Ростов» находятся на расстоянии ничьи.

В ноябре ЦСКА успел выиграть у «Химок». Матч закончился со счетом 2:1 благодаря дублю Федора Чалова. После этого было дерби с «Динамо», которое завершилось ничьей 1:1.

Коэффициенты матча ЦСКА — Спартак 1X2Новым игрокам 2.123.703.20Фрибет$40

Команда Владимира Федотова имеет отличные домашние результаты. С учетом всех турниров она провела на своем поле 8 матчей, 7 из которых оказались успешными.

Все прогнозы на РПЛ

В центре обороны у хозяев потеря — травмирован Игорь Дивеев. Непонятно, сможет ли сыграть Бруно Фукс.

«Спартак»

Коллектив Гильермо Абаскаля имеет на один пункт больше, чем соперник, потому опережает его на одну строчку. Вообще нынешние результаты «красно-белых» не могут не радовать. Особенно выделяется атакующий футбол гостей.

«Спартак» выиграл 5 матчей подряд с учетом Кубка России. В чемпионате команда справилась с «Локомотивом» (1:0), «Нижним Новгородом» (2:1) и «Крыльями Советов» (5:2).

Обязательно стоит отметить, что в Кубке России гости разгромили «Зенит» со счетом 3:0. Короче говоря, «Спартак» набрал хороший темп и вышел на хороший уровень результативности. Команда набрала 29 забитых — второй результат в РПЛ.

У «Спартака» травмированы полузащитник Кристофер Мартинс и защитник Виктор Мозес.

Прогноз и ставка

Котировки на этот поединок такие: 2.24 букмекеры дают на победу ЦСКА, 3.60 — на ничью и 3.05 на «Спартака».

В нынешнем сезоне «Спартак» играет в зрелищный, атакующий футбол. В этом матче гости могут выиграть за счет реализации, которую на приемлемом уровне держат, в частности, Соболев и Промес.

Однозначно стоит поставить на тотал больше 2.5. Коэффициент составляет 1.71.

Возможно, «Спартаку» удастся выиграть этот матч. Он много забивает, в том числе на выезде. Но здесь стоит быть осторожнее, так как ЦСКА дома в этом сезоне еще не проигрывал. Прогноз и ставка — Ф2 (0) за 2.19.