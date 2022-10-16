ЦСКА сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 октября, начало — в 20:00 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

«Армейцы» нынешний сезон проводят явно ниже ожиданий. Отставание от лидера «Зенита» составляет 6 очков.

В минувшем туре чемпионата ЦСКА не смог победить. В столичном дерби команда Владимира Федотова расписала мировую с «Динамо» (1:1).

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Есть и кадровые проблемы. Например, травму получил основной защитник Игорь Дивеев, да и участие в матче Бруно Фукса под вопросом.

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ЦСКА традиционно удачно играет с «красно-белыми». Из пяти последних очных свиданий «армейцы» выиграли трижды при двух поражениях.

«Спартак»

Команда Гильермо Абаскаля выглядит весьма симпатично. Спартаковцы пока третьи, но явно участвую в гонке за золото.

В минувшем туре чемпионата «Спартак» победил. Дома москвичи не оставили шансов обороне «Крыльев Советов» (5:2).

Более того, тот успех стал для команды Абаскаля пятым подряд. Особо следует отметить потрясающую форму Квинси Промес, отличившийся уже 11 мячами в чемпионате.

В этом поединке «Спартаку» не помогут Виктор Мозес и Кристофер Мартинс. Они находятся в клубном лазарете.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Спартака» — за 3.18.

ЦСКА постарается сыграть с максимальной эффективностью в атаке. «Спартак» проводит продуктивный игровой цикл .

Обе команды мотивированы побороться за золотые медали, и наверняка будут активно атаковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.55.

Для остальных — более умеренный прогноз.