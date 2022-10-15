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    «Реймс» сыграл вничью с «Лорьяном», доигрывая вдевятером

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    В матче 11-го тура чемпионата Франции «Лорьян» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом» — 0:0.

    «Лорьян»
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    «Лорьян»

    Гости заканчивали матч вдевятером — на 46-й минуте вторую желтую карточку получил сенегальский хавбек Дион Лопи, а в компенсированное время — ивуарийский защитник Эммануэль Агбаду.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Реймс 0:0
    Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Theo Le Bris, Жульен Лапорт, Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф, Кентен Буагар (Адриан Грбич, 68'), Энцо Ле Фе, Данго Уаттара, Julien Ponceau, Yoann Cathline (Стефан Диарра, 68'), Теремас Моффи (Ибраима Коне, 25') Реймс: Арбер Зенели (Натанаэль Мбюкю, 87'), Фоларин Балогун, Bradley Locko, Дион Лопи, Азор Матусива, Маршал Манетси (Kamory Doumbia, 45'), Алексис Флипс (Митчелл ван Берген, 55'), Юнис Абдельхамид, Emmanuel Agbadou, Эндрю Гравильон, Йеванн Диуф Предупреждения: Emmanuel Agbadou (13'), Julien Ponceau (22'), Дион Лопи (45 + 3'), Дион Лопи (46') Удаление: Emmanuel Agbadou (90 + 1')

    «Лорьян» с 26 очками остался на 2-м месте, упустив шанс обойти ПСЖ (26), а «Реймс» с 9 очками идет 14-м.

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