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    Турецкий журналист: Дзюба плохо играет за «Адана Демирспор»

    Футбол Артём Дзюба Адана Демирспор Суперлига Турции Футбол Турции Футбол России
    Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан поделился мнением о нападающем «Адана Демирспор» Артеме Дзюбе.

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    «Монтелла попробовал новую схему с ложной девяткой, без настоящих форвардов. В прошлой игре Дзюба вышел минут на 15. Он был очень близок к тому, чтобы отдать ассист, но, к сожалению, Ассомбалонга не смог реализовать свой момент.

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    • На мой взгляд, Балотелли был очень успешным здесь, Дзюба — нет. Я не удивлен. Его агенты пытались организовать трансфер в "Фенербахче", большую команду. "Адана" — нормальная команда. Но Дзюба играет плохо», — приводит слова Озджана «Спорт-Экспресс».

    Дзюба забил один гол в четырех матчах за «Адана Демирспор».

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