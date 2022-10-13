Ди Мария пропустит ближайшие матчи «Ювентуса», но восстановится к ЧМ-2022

Анхель Ди Мария Фото: globallookpress.com
В недавней игре Лиги чемпионов против «Маккаби» (0:2) аргентинский футболист получил слабовыраженное повреждение подколенного сухожилия правого бедра.
Ожидается, что Ди Мария пропустит около трех недель.
Таким образом, Анхель успеет восстановиться к предстоящему чемпионату мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
Аргентина сыграет на групповом этапе ЧМ-2022 с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.
Напомним, ранее стало известно, что аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала пропустит из-за травмы полтора месяца.