Ди Мария пропустит ближайшие матчи «Ювентуса», но восстановится к ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса»не сыграет в предстоящих матчах из-из травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.

В недавней игре Лиги чемпионов против «Маккаби» (0:2) аргентинский футболист получил слабовыраженное повреждение подколенного сухожилия правого бедра.

Ожидается, что Ди Мария пропустит около трех недель.

Таким образом, Анхель успеет восстановиться к предстоящему чемпионату мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Аргентина сыграет на групповом этапе ЧМ-2022 с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

Напомним, ранее стало известно, что аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала пропустит из-за травмы полтора месяца.