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    Ди Мария пропустит ближайшие матчи «Ювентуса», но восстановится к ЧМ-2022

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    Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария не сыграет в предстоящих матчах из-из травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    В недавней игре Лиги чемпионов против «Маккаби» (0:2) аргентинский футболист получил слабовыраженное повреждение подколенного сухожилия правого бедра.

    Ожидается, что Ди Мария пропустит около трех недель.

    Таким образом, Анхель успеет восстановиться к предстоящему чемпионату мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Напомним, ранее стало известно, что аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала пропустит из-за травмы полтора месяца.

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