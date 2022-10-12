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    Ледяхов: В Испании делается всё, лишь бы приезжало поменьше граждан России

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    Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал, как Испания пережила пандемию и как в стране отреагировали на конфликт между Россией и Украиной.

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    «Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас всё восстановилось. Ковид ушел, теперь конфликт России с Украиной разгорелся.

    Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули.

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    • С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

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