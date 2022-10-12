УЕФА накажет сборные в случае отказа от игр с Косово в отборе к Евро-2024

(УЕФА) накажет сборные в случае отказа от игр св отборе к Евро-2024.

Национальным командам, которые откажутся играть против сборной Косово в рамках отбора Евро-2024, грозит аннулирование матчей с последующими дисциплинарными санкциями.

В отборочном этапе турнира сборная Косово попала в группу I с командами Андорры, Беларуси, Израиля, Румынии и Швейцарии.

В ответ на соответствующий запрос «Матч ТВ», УЕФА прислал выдержку из статьи 30 регламента чемпионата Европы.

В ней говорится, что «если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации.

Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, CEDB может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований».