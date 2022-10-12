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    УЕФА накажет сборные в случае отказа от игр с Косово в отборе к Евро-2024

    Футбол Сборная Косово Евро-2024 УЕФА
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет сборные в случае отказа от игр с командой Косово в отборе к Евро-2024.

    Сборная Косово
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    Сборная Косово

    Национальным командам, которые откажутся играть против сборной Косово в рамках отбора Евро-2024, грозит аннулирование матчей с последующими дисциплинарными санкциями.

    В отборочном этапе турнира сборная Косово попала в группу I с командами Андорры, Беларуси, Израиля, Румынии и Швейцарии.

    В ответ на соответствующий запрос «Матч ТВ», УЕФА прислал выдержку из статьи 30 регламента чемпионата Европы.

    В ней говорится, что «если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации.

    Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, CEDB может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований».

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