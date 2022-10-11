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    Источник: Новым главным тренером «Локомотива» будет россиянин

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    Новым главным тренером «Локомотива» станет российский специалист, сообщает журналист Иван Карпов.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    По данным источника, руководство «железнодорожников» не рассматривает кандидатуры Сергея Юрана, Юрия Семина и Андрея Талалаева.

    В шорт-лист «Локомотива» на пост главного тренера «Локомотива» входит Михаил Галактионов, который в настоящее время занимает аналогичную должность в «Нижнем Новгороде».

    Также отмечается, что Александр Плутник покинет пост председателя совета директоров «Локомотива», который, скорее всего, займет директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных.

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    • «Локомотив» пока не планирует искать замену недавно уволенному с поста спортивного директора Томасу Цорну. Эти функции возьмет на себя Владимир Леонченко.

    Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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