Источник: Новым главным тренером «Локомотива» будет россиянин

Новым главным тренеромстанет российский специалист, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, руководство «железнодорожников» не рассматривает кандидатуры Сергея Юрана, Юрия Семина и Андрея Талалаева.

В шорт-лист «Локомотива» на пост главного тренера «Локомотива» входит Михаил Галактионов, который в настоящее время занимает аналогичную должность в «Нижнем Новгороде».

Также отмечается, что Александр Плутник покинет пост председателя совета директоров «Локомотива», который, скорее всего, займет директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных.

«Локомотив» пока не планирует искать замену недавно уволенному с поста спортивного директора Томасу Цорну. Эти функции возьмет на себя Владимир Леонченко.

Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.