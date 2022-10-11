Смородская: Карпин в «Локомотиве» — моя мечта

Экс-президент «Локомотива»рассказала, кого хочет видеть главным тренером «железнодорожников».

На прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Не поддерживаю Юрана по разным причинам. Их много, в двух словах не сказать. Считаю, что он не справится с задачами. Кандидатуру Семина тоже не поддерживаю.

Что касается Талалаева, он тоже не кажется бесспорным кандидатом. Считаю, что "Локомотив" может возглавить Карпин, но это мои мечты», — приводит слова Смородской «Р-Спорт».

Напомним, Валерий Карпин в настоящее время возглавляет «Ростов».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.