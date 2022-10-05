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    Клопп: Это было именно то, что «Ливерпулю» было нужно

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча против «Рейнджерс».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Это было именно то, что нам было нужно. Это было супер, убедительное выступление, первоклассная защита, все выложились в этом новом составе.

    Да, иногда вам приходится что-то менять. Конечно, для "Рейнджерс" было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0 — я более чем счастлив», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает второе место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.

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