Клопп: Это было именно то, что «Ливерпулю» было нужно

Главный тренер «Ливерпуля»подвел итоги матча против «Рейнджерс».

«Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это было именно то, что нам было нужно. Это было супер, убедительное выступление, первоклассная защита, все выложились в этом новом составе.

Да, иногда вам приходится что-то менять. Конечно, для "Рейнджерс" было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0 — я более чем счастлив», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает второе место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.