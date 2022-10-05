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    Гвардиола о матче с «Копенгагеном»: Мои ожидания скромнее, чем у СМИ, которые ждут от нас победы

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Я знаю уровень "Копенгагена". Они не просто делают дальние забросы на своего нападающего. Кроме этого, у них есть умение и смелость, чтобы играть в футбол. И я удивлен тем, как много всего они умеют.

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    Мои ожидания скромнее, чем у СМИ, которые ждут от нас победы. Я не такой тип тренера. Ни в коем случае. Я очень уважаю "Копенгаген", они выиграли чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Ман Сити».

    Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» состоится 5 октября, начало — в 22:00 мск.

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