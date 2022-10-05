Гвардиола о матче с «Копенгагеном»: Мои ожидания скромнее, чем у СМИ, которые ждут от нас победы

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча св третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я знаю уровень "Копенгагена". Они не просто делают дальние забросы на своего нападающего. Кроме этого, у них есть умение и смелость, чтобы играть в футбол. И я удивлен тем, как много всего они умеют.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Манчестер Сити" — "Копенгаген"

Мои ожидания скромнее, чем у СМИ, которые ждут от нас победы. Я не такой тип тренера. Ни в коем случае. Я очень уважаю "Копенгаген", они выиграли чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Ман Сити».

Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» состоится 5 октября, начало — в 22:00 мск.