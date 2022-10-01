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    Гогниев: Игра «Химок» мне понравилась. Ошибки не позволили нам выиграть

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    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

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    «Хорошая, интересная игра получилась. Ошибки не позволили нам выиграть. Мы знали, как играет ЦСКА.

    Моя команда мне по игре понравилась. Психология немного подводит, но они большие молодцы.

    Тайм мы играли очень задорно, но тут вопрос психологии. Команда немного в удрученном состоянии. Все придет. Ребята показали сегодня, что с такими командами мы можем играть в футбол.

    Да, я заложник ситуации — хочу играть в атаку. Мы сделаем выводы, пообщаемся с футболистами, будем готовиться и выбираться из ситуации», — сказал Гогниев «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.

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