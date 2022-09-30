Организация Open Stadiums призвала ФИФА устранить Иран от ЧМ-2022 за нарушение прав женщин в стране

Женская правозащитная организация Open Stadiums призвала ФИФА не допускать сборную Ирана до финальной части ЧМ-2022 в Катаре.

«Федерация футбола Ирана — не только соучастник преступлений режима. Это прямая угроза безопасности женщин-болельщиц в Иране и везде в мире, где играет наша сборная. Футбол должен быть безопасным пространством для всех нас.

Именно поэтому, как иранские футбольные болельщики, мы с тяжелым сердцем должны выразить нашу глубочайшую озабоченность по поводу участия Ирана в предстоящем чемпионате мира .

Зачем ФИФА давать иранскому государству мировую сцену, в то время как оно не только отказывается уважать основные права и достоинства человека, но в настоящее время пытает и убивает собственный народ? Где принципы ФИФА?

Поэтому мы просим ФИФА на основании статей 3 и 4 ее устава немедленно исключить Иран из чемпионата мира 2022 года в Катаре», — сказано в письме Open Stadiums.