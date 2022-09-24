Португалия разгромила Чехию в Лиге наций, Испания проиграла Швейцарии

Счет в матче был открыт на 33-й минуте. В быстрой атаке Бруну Фернандеш справа прострелил во вратарскую, где Роналду не дали сыграть на опережение, но Леау от лицевой вернул мяч к воротам — а Диогу Дало ударом в касание направил мяч между ног вратаря.
В добавленное к первому тайму время Бернарду Силва с левого фланга прострелил во вратарскую, а чешские защитники не уследили за рывком Бруну Фернандеша, который в касание загнал мяч в сетку ворот.
Перед перерывом в ворота Португалии был назначен пенальти — мяч попал в выставленную руку Роналду. Но Патрик Шик с 11-метровой отметки исполнил удар выше перекладины.
На 52-й минуте Диогу Дало подготовил удар с левой из-за штрафной, закрутив мяч под штангу — Вацлик в прыжке не дотянулся до мяча.
А на 82-й минуте, после подачи от угла поля Роналду из борьбы сделал скидку во вратарскую — и Диогу Жота без помех пробил головой в открытый угол ворот.
В другом матче группы сборная Испании потерпела домашнее поражение от команды Швейцарии — 1:2.
Счет на 21-й минуте открыли гости. Варгас с углового отлично навесил в штрафную, Мануэль Аканджи мощно выпрыгнул и пробил головой — мяч после отскока от газона залетел в девятку.
На 55-й минуте Марко Асенсио стянул на себя оппонентов, и выполнил отличный перевод в край на подключившегося к атаке Жорди Альбу — защитник испанской команды вбежал в штрафную и мощно пробил под перекладину.
А на 58-й минуте с швейцарского углового последовал навес на ближнюю штангу, куда отлично набежал Аканджи. Мануэль в касание ногой совершил скидку на Эмболо практически на линию ворот, и Брилу оставалось подправить игровой снаряд в цель. Но в официальном протоколе матча мяч записан как автогол защитника Эрика Гарсии.
В дивизионе А, группе 2, первое место занимает Португалия (10 очков), второе — Испания (8 очков), третье — Швейцария (6 очков), четвертое — Чехия (4 очка).
Календарь и таблица Лиги наций
В следующем туре Португалия примет дома Испанию, а Чехия отправится в гости к Швейцарии. Обе игры состоятся 27 сентября.