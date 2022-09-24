Португалия разгромила Чехию в Лиге наций, Испания проиграла Швейцарии

одержала гостевую победу над(4:0) в матче 5-го тура группы А2 Лиги наций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте. В быстрой атаке Бруну Фернандеш справа прострелил во вратарскую, где Роналду не дали сыграть на опережение, но Леау от лицевой вернул мяч к воротам — а Диогу Дало ударом в касание направил мяч между ног вратаря.

В добавленное к первому тайму время Бернарду Силва с левого фланга прострелил во вратарскую, а чешские защитники не уследили за рывком Бруну Фернандеша, который в касание загнал мяч в сетку ворот.

Перед перерывом в ворота Португалии был назначен пенальти — мяч попал в выставленную руку Роналду. Но Патрик Шик с 11-метровой отметки исполнил удар выше перекладины.

На 52-й минуте Диогу Дало подготовил удар с левой из-за штрафной, закрутив мяч под штангу — Вацлик в прыжке не дотянулся до мяча.

А на 82-й минуте, после подачи от угла поля Роналду из борьбы сделал скидку во вратарскую — и Диогу Жота без помех пробил головой в открытый угол ворот.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Чехия — Португалия 0:4 Голы: 0:1 Диогу Далот (33'), 0:2 Бруну Фернандеш (45 + 2'), 0:3 Диогу Далот (52'), 0:4 Диогу Жота (82') Чехия: Томаш Вацлик, Давид Зима, Якуб Брабец (Ондржей Кудела, 22'), Vaclav Jemelka, Владимир Цоуфаль, Алекс Краль, Томаш Соучек (Ян Кухта, 77'), Ярослав Зелены (Adam Vlkanova, 63'), Антонин Барак (Петр Шевчик, 63'), Адам Гложек (Вацлав Черны, 63'), Патрик Шик Португалия: Криштиану Роналду, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 67'), Бруну Фернандеш (Matheus Nunes, 77'), Бернарду Силва (Рикарду Орта, 67'), Вилльям Карвалью (Жоау Палинья, 77'), Рубен Невеш, Мариу Руй, Перейра Данилу (Жоау Мариу, 83'), Рубен Диаш, Диогу Далот, Диогу Кошта

В другом матче группы сборная Испании потерпела домашнее поражение от команды Швейцарии — 1:2.

Счет на 21-й минуте открыли гости. Варгас с углового отлично навесил в штрафную, Мануэль Аканджи мощно выпрыгнул и пробил головой — мяч после отскока от газона залетел в девятку.

На 55-й минуте Марко Асенсио стянул на себя оппонентов, и выполнил отличный перевод в край на подключившегося к атаке Жорди Альбу — защитник испанской команды вбежал в штрафную и мощно пробил под перекладину.

А на 58-й минуте с швейцарского углового последовал навес на ближнюю штангу, куда отлично набежал Аканджи. Мануэль в касание ногой совершил скидку на Эмболо практически на линию ворот, и Брилу оставалось подправить игровой снаряд в цель. Но в официальном протоколе матча мяч записан как автогол защитника Эрика Гарсии.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Испания — Швейцария 1:2 Голы: 0:1 Мануэль Аканджи (21'), 1:1 Жорди Альба (55'), 1:2 Брил Эмболо (58') Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта (Карлос Солер, 87'), Эрик Гарсия, Пау Торрес, Жорди Альба, Gavi, Серхио Бускетс, Педри (Маркос Льоренте, 70'), Ферран Торрес (Борха Иглесиас, 63'), Марко Асенсио (Йереми Пино, 63'), Пабло Сарабия (Nicholas Williams, 63') Швейцария: Брил Эмболо (Харис Сеферович, 87'), Рубен Варгас (Михел Эбишер, 79'), Джибриль Соу (Денис Закария, 68'), Шердан Шакири (Дан Ндой, 68'), Гранит Джака, Ремо Фройлер, Рикардо Родригес (Ренато Штеффен, 46'), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Сильван Видмер, Ян Зоммер Предупреждение: Мануэль Аканджи (44')

В дивизионе А, группе 2, первое место занимает Португалия (10 очков), второе — Испания (8 очков), третье — Швейцария (6 очков), четвертое — Чехия (4 очка).

Календарь и таблица Лиги наций

В следующем туре Португалия примет дома Испанию, а Чехия отправится в гости к Швейцарии. Обе игры состоятся 27 сентября.