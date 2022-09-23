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    Левандовски о поражении Польши в матче с Нидерландами: Бессилие и беспомощность

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Сборная Польши Сборная Нидерландов Лига наций
    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в пятом туре группового этапа Лиги наций.

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    «В этом матче были бессилие и беспомощность. У сборной Нидерландов есть опыт и качество. Может быть, она и не создавала много стопроцентных моментов, но у нее было два, которые она превратила в голы. А нам было тяжело создать что-либо и завершить это ударом.

    Второй гол нас добил. Нам не хватало идеи. Мы боялись рисковать, не хватало веры в то, что сможем забить. У сборной Нидерландов всегда было преимущество в обороне. У нас же были трудности с тем, чтобы в нужный момент доставить мяч в штрафную, прострелить. Мы были слишком далеки от цели.

    Сейчас самое время, чтобы проанализировать то, что случилось сегодня, понять, что не сработало, и сделать так, чтобы это выглядело намного лучше во время чемпионата мира. Хватит ли времени? Теоретически времени достаточно, но как мы его используем, зависит от нас», — приводит слова Левандовски Przeglad Sportowy.

    В заключительном матче Польша сыграет на выезде с Уэльсом. Встреча состоится 25 сентября. В случае поражения поляки могут вылететь из Лиги А.

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