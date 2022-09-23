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    Защитник загребского «Динамо» может продолжить карьеру в «Лейпциге»

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    «РБ Лейпциг» рассматривает возможность приобретения защитника загребского «Динамо» Йосипа Шутало.

    Йосип Шутало
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    Йосип Шутало

    По информации от журналиста Фабрицио Романо, защитник интересен ещё нескольким топ-клубам из Англии и Испании, поэтому борьба за футболиста будет сложной.

    В этом сезоне Шутало провёл два матча в Лиге чемпионов за «Динамо» Загреб. В первом туре группового этапа Йосип помог своей команде сохранить ворота сухими в игре с «Челси».

    Напомним, «быки» летом 2020 года приобрели у загребского «Динамо» другого центрального защитника — Йошко Гвардиола, который остался в Хорватии на сезон в аренде. После своей дебютной кампании в «РБ Лейпциге» защитник заинтересовал многие топ-клубы, а лондонский «Челси» уже успел предложить за игрока 90 миллионов евро.

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