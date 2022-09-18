Спортивный директор «Зальцбурга» может продолжить работу в «Челси»

Спортивный директор «Зальцбурга»возглавляет шорт-лист лондонского «Челси» на аналогичную должность, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Фройнду было сделано предложение, от которого специалисту будет сложно отказаться. Ранее Кристоф был интересен амстердамскому «Аяксу», но австриец решил ответить отказом.

так же сообщается, что еще одним кандидатом на пост спортдиректора синих является Пол Митчелл из «Монако», но вариант с Фройндом считается приоритетным.

Ранее лондонский клуб уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера, немецкого специалиста сменил Грэм Поттер.

На данный момент «Челси» набрал 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.