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    Гол Фалькао не спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Атлетиком»

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    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над «Райо Вальекано» со счетом 3:2.

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    Голы в составе победителей на счету Иньяки Уильямса, Ойана Сансета и Нико Уильямса.

    За гостей отличились Оскар Трехо и Фалькао.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Райо Вальекано 3:2
    Голы: 0:1 Оскар Трехо (5'), 1:1 Иньяки Уильямс (14'), 2:1 Ойан Сансет (28'), 3:1 Nicholas Williams (33'), 3:2 Радамель Фалькао (80') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Иньиго Лекуэ, Ойан Сансет (Андер Эррера, 65'), Дани Гарсия, Nicholas Williams (Ойер Саррага, 80'), Икер Муньяин (Хон Морсильо, 80'), Алехандро Беренгер (Aitor Paredes, 90'), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 90') Райо Вальекано: Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 80'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо (Бебе, 90'), Иси Паласон, Óscar Valentín (Пате Сисс, 46'), Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 69'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Флорьян Лежён (Abdul Mumin, 80'), Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Óscar Valentín (21'), Дани Гарсия (45 + 1'), Пате Сисс (68')

    «Атлетик» одержал четвертую победу в шести матчах на старте сезона Ла Лиги и поднялся на 3-е место в турнирной таблице с 13 очками.

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